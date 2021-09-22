В Петербурге запретили останавливать работы по благоустройству территории

В Северной столице начнут быстрее избавляться от уличных ям и дыр в асфальте. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Северной столице начнут быстрее избавляться от уличных ям и дыр в асфальте. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Государственная административно-техническая инспекция Северной столицы решила внести изменения в правила благоустройства территории города.

На сайте городской администрации появилось постановление, которое гласит, что под запрет попадают технологические перерывы при производственных работах. Исключением станут лишь те случаи, когда остановка учтена в графике при получении ордера.

Если появилась необходимость в перерыве, то рабочие обязаны провести первичное восстановление благоустройства. То есть убрать временные ограждения, строительные материалы и технику.

Помимо этого, после проведения земляных работ асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов необходимо восстановить на всю ширину проезда и тротуара. В длину оно должно на метр перекрывать зону проведения работ.

Кроме того, ГАТИ сократило время рассмотрения заявок на включение работ в адресную программу. Количество дней уменьшилось с 15 до 10.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что государственная административно-техническая инспекция сообщила, что автовладельцев вскоре ждут ограничения движения по Железнодорожной улице в Петербурге.