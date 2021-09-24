Во Флориде за неуплату налогов арестован россиянин Марк Джитвэй

Суд в США установил залог в $80 млн за освобождение топ-менеджера «Новатэка». Фото: pixabay.com

Суд в США установил залог в $80 млн за освобождение топ-менеджера «Новатэка». Фото: pixabay.com

Сумма залога составила 80 млн долларов.

Американский суд выпустил под залог заместителя Председателя правления ПАО «Новатэк» Марка Джитвэя, которого обвинили в сокрытии активов с целью ухода от уплаты налогов. Об этом пишет Bloomberg.

Всего, по данным обвинения, на счетах Джетвея 90 миллионов долларов США. Американский финансист во время заседания суда заявил, что не считает себя виновным во вменённом.

Марк Джитвэя арестовали 23 сентября. Следствие считает, что с 2005 по 2016 годы он специально скрывал активы в офшорах.

На фоне новости об аресте акции «Новатэка» на Московской бирже упали на 5% 24 сентября.

Марк Джитвэй постоянно живет и работает в России, с 1995 года. В 2019 году президент Российской Федерации Владимир Путин дал ему гражданство РФ.

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