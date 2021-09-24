Свыше 145 тыс. иностранных студентов ещё не могут вернуться на учебу в РФ

Свыше 145 тыс. иностранных студентов ещё не могут вернуться на учебу в РФ
Далеко не все иностранные студенты уже смогли вернуться в Россию. Фото: Baltphoto

Чуть менее 50% студентов из-за рубежа так и не смогли до сих пор вернуться на учебу в Российскую Федерацию.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РФ.

«…общее число иностранных обучающихся всех уровней и форм обучения – более 316 тысяч человек, из них за рубежом сейчас находится примерно половина – свыше 145 тысяч человек…», — передает информацию министерства РИА Новости.

Важно отметить, что обучающиеся из Афганистана, которые сейчас находятся не в России, составляет более 900 человек, в том числе поступили на первый курс — 381.

В ведомстве отметили, что в связи с острой ситуацией в Афганистане въезд студентов оттуда в РФ будет продолжаться до конца сентября.

Ранее Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что австрийский университет передумал допускать к занятиям привитых «Спутником V».

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