Губерниев заявил, что Знарок еще не назначен главным тренером сборной России по хоккею

Губерниев заявил, что Знарок еще не назначен главным тренером сборной России по хоккею
Дмитрий Губерниев. Фото: www.instagram.com/guberniev_dmitry

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что кандидатура Олега Знарка на пост главного тренера сборной России пока не утверждена.

«А Знарок еще не назначен! Будут еще консультации! Вот оно как!» — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось о том, что Олег Знарок возглавил сборную России по хоккею. Ранее эту должность занимал Валерий Брагин. Теперь же он станет консультантом Знарка.

Напомним, что Олег Знарок возглавлял сборную России с 2014 по 2018 год. Тогда команда стала чемпионом мира-2014 и олимпийскими чемпионом-2018. Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что хоккейный матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Салаватом Юлаевым» завершился поражением петербургской команды.

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