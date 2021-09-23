СКА проиграл «Салавату Юлаеву» со счетом 2:4

СКА проиграл &#171;Салавату Юлаеву&#187; со счетом 2:4
Счет матча - 2:4. Фото: Pixabay

Хоккейный матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Салаватом Юлаевым» завершился поражением петербургской команды.

Игра прошла 23 сентября в петербургском Ледовом дворце. Уфимцы одержали победу над СКА со счетом 2:4.

В составе СКА отличился Антон Бурдасов. Он забил на 47-й и 58-й минутах. Победу «Салавату» принесли шайбы Сакари Маннинена (22), Шакира Мухамадуллина (24), Петра Хохрякова (42) и Данила Башкирова (57). Уфимцы реализовали большинство после удаления Антона Бурдасова.

Для СКА это поражение стало третьим в новом сезоне КХЛ. Ранее клуб уступил «Автомобилисту» (2:4) и «Торпедо» (2:3). «Салават Юлаев» одержал восьмую победу в сезоне и с 16 очками поднялся на первое место в Восточной конференции. СКА с 12 набранными баллами находится на четвертой строчке Западной конференции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге показали логотип ЧМ по хоккею в 2023 году: вдохновлялись Малевичем.

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