Гинцбург заявил, что ВОЗ не признает «Спутник V» из-за конкуренции на рынке вакцин

«Спутник V» сейчас зарегистрирован и используется во многих странах мира. Фото: sputnikvaccine.com/rus

«Спутник V» сейчас зарегистрирован и используется во многих странах мира. Фото: sputnikvaccine.com/rus

Переговоры о признании «Спутника V» Всемирной организацией здравоохранения могут затянуться. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что они по их запросам предоставляют нужную информацию, однако переговоры затягиваются, и не известно, когда они закончатся. Об этом сообщает ТАСС.

Гинцбург обратил внимание на то, что институт Гамалеи, который является разработчиком вакцины, напрямую не ведет переговоры с представителями ВОЗ, этим вопросом занимается Минздрав России.

Ученый отметил, что «Спутник V» сейчас зарегистрирован и используется во многих странах мира.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заразиться ковидом можно даже после прививки, однако вакцинация может защитить человека от смертельно опасных осложнений вируса. Россиян, которые попадают в группу риска, перечислил иммунолог Николай Крючков.