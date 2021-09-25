Иммунолог Крючков: люди с ослабленным иммунитетом могут заболеть COVID-19 после прививки

К группе риска относятся пожилые и те, у кого есть хронические болезни. Фото: pixabay

К группе риска относятся пожилые и те, у кого есть хронические болезни. Фото: pixabay

Заразиться ковидом можно даже после прививки, однако вакцинация может защитить человека от смертельно опасных осложнений вируса. Россиян, которые попадают в группу риска перечислил иммунолог Николай Крючков.

Он уверен, вероятность заразиться с учетом нынешнего роста заболеваемости и распространением «дельта»-штамма вполне высока. Он назвал некоторых пациентов, которые сильнее всего рискуют заразиться ковидом после вакцинации. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Врач перечислил людей со слабым иммунитетом, а также тех, кто регулярно принимает противовоспалительные гормональные препараты. К группе риска относятся пожилые и те, у кого есть хронические болезни. Также туда входят те, у кого прошло много времени с прививки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Норвегии было принято решение о снятии большого количества ограничений, связанных с коронавирусом.