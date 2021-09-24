В Норвегии снимут большинство антиковидных ограничений

В Норвегии было принято решение о снятии большого количества ограничений, связанных с коронавирусом.
Об этом сообщила норвежский премьер-министр Эрна Сульберг в эфире телеканала NRK.
По словам главы Кабинета министров, жители Норвегии скоро вспомнят, что такое привычная жизнь, которая была для пандемии коронавируса.
Однако Эрна Сульберг не уверена, что о COVID перестанут говорить. По ее мнению, вирус останется с нами навсегда.
Ограничения решили снять, потому как в данный момент первую дозу вакцины от коронавируса получили 90% граждан Норвегии старше 18 лет.
Несмотря на это в стране продолжит действовать состояние «повышенной готовности» к новым вспышкам заболевания.
Ранее Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дания первой в Европе отменила все ограничения, связанные с COVID.