На учебу в Россию ещё не вернулись более 145 тысяч иностранных студентов

На учебу в Россию ещё не вернулись более 145 тысяч иностранных студентов
Из-за захвата власти в Афганистане въезд в Россию сейчас не осуществляется. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова
Более 145 тысяч иностранных студентов российских университетов еще не вернулись из-за границы на обучение.
По информации Минобрнауки России, общее количество иностранных студентов более 316 тысяч человек, из них не в России сейчас находится примерно половина – это более 145 тысяч человек. Число студентов из Афганистана, находящихся за границей на данный момент, — более 900 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».
На 20 сентября оформлено 529 виз на въезд студентов в Россию. Из-за захвата власти в Афганистане въезд в Россию сейчас не осуществляется.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первое в России судно, созданное по студенческому проекту, спустили на воду на Средне-Невском судостроительном заводе в Северной столице. Научно-исследовательское судно «Пионер-М» спустили на воду в пятницу, 24 сентября.
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