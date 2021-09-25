Доктор Мясников: люди с первой группой крови защищены от COVID-19

Доктор уверен, та или иная группа крови может повлиять на развитие болезней. Так, обладатели первой группы чаще сталкиваются с язвой, а второй — с раком желудка. Людям с третьей и четвертой группой больше всего нужно опасаться рака поджелудочной железы. Об этом сообщает «Россия 1» .

Чаще всего болеют ковидом болеют представители второй группы крови, а первая группа от него защищена. Он также отметил, что встречаются редкие случаи, когда у пациента в организме оказывается много рецепторов, воспринимающих ковид. В итоге такие люди менее защищены от вируса и смерти из-за нее.