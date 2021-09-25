Доктор Мясников: люди с первой группой крови защищены от COVID-19

Доктор Мясников: люди с первой группой крови защищены от COVID-19
Людям с третьей и четвертой группой больше всего нужно опасаться рака поджелудочной железы. Фото: скрин группы "Доктор Мясников" "ВКонтакте"
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, людям с какой группой крови не страшен ковид.
Доктор уверен, та или иная группа крови может повлиять на развитие болезней. Так, обладатели первой группы чаще сталкиваются с язвой, а второй — с раком желудка. Людям с третьей и четвертой группой больше всего нужно опасаться рака поджелудочной железы. Об этом сообщает «Россия 1» .
Чаще всего болеют ковидом болеют представители второй группы крови, а первая группа от него защищена. Он также отметил, что встречаются редкие случаи, когда у пациента в организме оказывается много рецепторов, воспринимающих ковид. В итоге такие люди менее защищены от вируса и смерти из-за нее.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что переговоры о признании «Спутника V» Всемирной организацией здравоохранения могут затянуться.
Александр Мясников коронавирус кровь мнение врача первая группа крови


 

Новости партнеров
Нехватка витамина D: симптомы, последствия, лечение
Нехватка витамина D: симптомы, последствия, лечение
Какую погоду ожидать в России зимой 2021/2022
Какую погоду ожидать в России зимой 2021/2022
Путин освободил от должности заместителя генпрокурора Буксмана
Путин освободил от должности заместителя генпрокурора Буксмана
В акватории Петербурга заметили крокодила и бегемота
В акватории Петербурга заметили крокодила и бегемота
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Доктор Мясников: люди с первой группой крови защищены от COVID-19
Стало известно о состоянии пострадавшего на Эльбрусе петербуржца
Жертвами коронавируса за сутки стали 50 петербуржцев
На учебу в Россию ещё не вернулись более 145 тысяч иностранных студентов
В Петербурге зафиксировано 1907 новых случаев коронавируса
Водитель BMW сбил двух пешеходов на Невском
В США впервые обнаружили коронавирус у домашнего хорька
Гинцбург заявил, что ВОЗ не признает «Спутник V» из-за конкуренции на рынке ...