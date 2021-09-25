«Автотор» планирует выпустить первую партию электромобилей в 2023 году

«Автотор» планирует выпустить первую партию электромобилей в 2023 году
В "Автоторе" отметили, что у них есть обязательство в 2023 году выставить опытную партию первой модели электрических автомобилей. Фото: pixabay.com

«Автотор» хочет выпустить первую партию собственных электромобилей уже через два года. Начало продаж должно начаться через три года.

Розничная цена автомобиля будет 1,5 миллиона рублей. В «Автоторе» отметили, что у них есть обязательство в 2023 году выставить опытную партию первой модели электрических автомобилей. Об этом сообщает ТАСС.

Так, выпуск первой партии электроавтомобилей объёмом 200 единиц запланирован на конец 2023 года. Через год после этого предприятие хочет выпустить тысячу машин в рамках СПИК.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в течение ближайших трех лет в России планируют выпустить 25 тысяч электромобилей и открыть более девяти тысяч зарядных станций. Об этом говорится в концепции пор развитию электрического автотранспорта, отмечает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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