«112»: в супермаркете на севере Москвы мужчина напал на покупателей и ранил их топором

В сети есть видео из супермаркета, на полу в магазине видны лужи крови. Фото: pixabay

В сети есть видео из супермаркета, на полу в магазине видны лужи крови. Фото: pixabay

В магазине «Магнит» на севере столицы мужчина, одетый в женскую одежду, напал на людей с топором.

Ссора между мужчинами произошла из-за тележки. Так, в итоге, пострадали два человека. За мужчиной и женщиной приехала скорая помощь. У них зафиксировали ранения. В сети есть видео из супермаркета, на полу в магазине видны лужи крови. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Мужчину с топором задержали сотрудники полиции. Он говорил непонятные слова и называл себя женским именем.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургская полиция разбирается в обстоятельствах госпитализации местного жителя, на которого напали с топором. Накануне в 22 часа вечера полицию вызвали к дому №10/3 по 2-му Муринскому проспекту. Очевидец сообщил, что его знакомого ранили топором. Бригада скорой уже госпитализировала 36-летнего мужчину.