В МВД объяснили отмену мотопарада на Дворцовой

В МВД объяснили отмену мотопарада на Дворцовой
Так как мероприятие не согласовано, его и отменили. Фото: Baltphoto

В полиции Северной столице объяснили отмену парада байкеров на Дворцовой площади в честь закрытия мотосезона.

В ГИБДД отметили, что организаторы не сообщили должным образом о грядущем мероприятии. Документы в ведомство нужно было передать за две недели до него, согласно закону, но мотогонщики не уведомили совсем. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Там же обратили внимание, что главным вопросом в ситуации с мотопробегом является безопасность дорожного движения. Так как мероприятие не согласовано, его и отменили.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице не разрешили провести мотопарад в честь закрытия мотосезона. Сегодня его планировали на Невском проспекте. Об этом заявил президент «Мотоциклистов Санкт-Петербурга» Григорий Путинцев. Так, движение столкнулось с сопротивлением со стороны властей в процессе подготовки мотопробега.

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