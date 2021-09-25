Мотопарад по Невскому проспекту в честь закрытия сезона отменили

Мотопарад по Невскому проспекту в честь закрытия сезона отменили
Некоторые стали предлагать совершить мотопробег несмотря на заперт. Фото: Pixabay

В Северной столице не разрешили провести мотопарад в честь закрытия мотосезона. Сегодня его планировали на Невском проспекте. Об этом заявил президент «Мотоциклистов Санкт-Петербурга» Григорий Путинцев.

Так, движение столкнулось с сопротивлением со стороны властей в процессе подготовки мотопробега, в результате чего мероприятие отменили. Об этом сообщает «Фонтанка».

В социальных сетях новости об этом разлетелись молниеносно. Это расстроила мотоциклистов. Многие собирались встретиться с друзьями. Некоторые стали предлагать совершить мотопробег несмотря на заперт.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице сегодня, 25 сентября, из-за мероприятий, посвящённых Всемирному дню туризма, перекрыто движение в центре. Так, дороги перекрыли с самого утра. До шести часов вечера нельзя будет проехать по нечетной стороне набережной Крюкова канала.

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