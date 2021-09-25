Центр Петербурга перекрыли ради Всемирного дня туризма

С девяти до десяти вечера перекроют Дворцовый мост и Дворцовую набережную. Фото: скрин "Яндекс. Пробки"

С девяти до десяти вечера перекроют Дворцовый мост и Дворцовую набережную. Фото: скрин "Яндекс. Пробки"

В Северной столице сегодня, 25 сентября, из-за мероприятий, посвящённых Всемирному дню туризма, перекрыто движение в центре.

Так, дороги перекрыли с самого утра. До шести часов вечера нельзя будет проехать по нечетной стороне набережной Крюкова канала. Днем закрывали Благовещенский и Дворцовый мосты, а также Дворцовую набережную. С девяти до десяти вечера перекроют Дворцовый мост и Дворцовую набережную. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

Автобусы № 7 и 24 также изменили сегодня маршрут. Они сегодня курсируют в объезд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Всемирный день туризма Северная столица отметила sup-фестивалем. Утром в субботу, 25 сентября, участники проплыли от Крюкова канала до Зелёного моста и обратно. В месте старта можно было переодеться и взять напрокат доски. Для участия нужен был сертификат о прививке, справка о наличии антител или ПЦР-тест.