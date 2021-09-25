Всемирный день туризма Петербург отметили sup-фестивалем. Фоторепортаж Gazeta.SPb

Для участия нужен был сертификат о прививке, справка о наличии антител или ПЦР-тест. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Для участия нужен был сертификат о прививке, справка о наличии антител или ПЦР-тест. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Всемирный день туризма Северная столица отметила sup-фестивалем. Утром в субботу, 25 сентября, участники проплыли от Крюкова канала до Зелёного моста и обратно.

В месте старта можно было переодеться и взять напрокат доски. Для участия нужен был сертификат о прививке, справка о наличии антител или ПЦР-тест.

Жители и гости Петербурга могли идти по набережной и смотреть на sup-фестиваль и без документов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге разведут Дворцовый и Благовещенский мосты в связи с мероприятиями, которые состоятся ко Всемирному дню туризма.