Всемирный день туризма Петербург отметили sup-фестивалем. Фоторепортаж Gazeta.SPb

Всемирный день туризма Северная столица отметила sup-фестивалем. Утром в субботу, 25 сентября, участники проплыли от Крюкова канала до Зелёного моста и обратно.
В месте старта можно было переодеться и взять напрокат доски. Для участия нужен был сертификат о прививке, справка о наличии антител или ПЦР-тест.
Жители и гости Петербурга могли идти по набережной и смотреть на sup-фестиваль и без документов.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге разведут Дворцовый и Благовещенский мосты в связи с мероприятиями, которые состоятся ко Всемирному дню туризма.
Александра Мошкович, Gazeta.SPb