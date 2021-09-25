Комиссия журнала Lancet распустила группу по исследованию происхождения COVID-19

Комиссия журнала Lancet распустила группу по исследованию происхождения COVID-19
Ранее США спонсировали изучение ковида и выделили более трех миллионов долларов. Фото: pixabay.com

Комиссия журнала Lancet распустила группу ученых, занимавшихся исследованием происхождения ковида.

Причиной послужила связьученых с EcoHealth Alliance, которая находится под пристальным вниманием правительства США. Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, принявший решение о роспуске решил, что ее выводы могут быть предвзятыми, сообщает Wall Street Journal.

Ранее США спонсировали изучение ковида и выделили более трех миллионов долларов.В списке научных учроеждений, спонсированных США, был и Уханьский институт вирусологии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, людям с какой группой крови не страшен ковид. Доктор уверен, та или иная группа крови может повлиять на развитие болезней. Так, обладатели первой группы чаще сталкиваются с язвой, а второй — с раком желудка.

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