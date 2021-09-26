Анна Кикина может установить рекорд пребывания россиянок в космосе

Российская космонавтка Анна Кикина через два года может установить российский женский рекорд по пребыванию в космосе.

Ранее говорилось, что полет россиянки на МКС запланирован на осень 2022 года. Женщина полетит на корабле «Союз МС-22» 21 сентября следующего года и пробудет на станции 188 дней до 18 марта 2023 года. Об этом сообщает «Роскосмос».

Сейчас национальный женский рекорд пребывания в космосе принадлежит Елене Кондаковой. Она пробыла в космосе 178 дней. Мировой рекорд у американки Пегги Уитсон, у нее 666 дней.