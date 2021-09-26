Анна Кикина может установить рекорд пребывания россиянок в космосе

Российская космонавтка Анна Кикина через два года может установить российский женский рекорд по пребыванию в космосе.
Ранее говорилось, что полет россиянки на МКС запланирован на осень 2022 года. Женщина полетит на корабле «Союз МС-22» 21 сентября следующего года и пробудет на станции 188 дней до 18 марта 2023 года. Об этом сообщает «Роскосмос».
Сейчас национальный женский рекорд пребывания в космосе принадлежит Елене Кондаковой. Она пробыла в космосе 178 дней. Мировой рекорд у американки Пегги Уитсон, у нее 666 дней.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американский бизнесмен и основатель SpaceX Илон Маск поблагодарил гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина за приглашение в гости в Россию. Накануне Рогозин пригласил Маска к себе домой в гости, чтобы обсудить вселенную. Рогозин отметил, что уже готов поставить чай.