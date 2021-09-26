Петербург в 5 раз увеличит финансирование строительства метро

Власти Северной столицы готово каждый год выделять по 50 млрд рублей на строительство метро в ближайшие три года. В этом году на строительство метро выделили около 10 млрд рублей. Финансирование может вырасти в пять раз, заявил вице-губернатор города Эдуард Батанов.

На следующий год правительство Петербурга выделит 28 млрд руб.; на 2023 и 2024 гг. — по 32 и 35 млрд руб. Там же отметили, что готовы увеличить расходы до 50 млрд рублей в случае необходимости. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Батанов отметил, что выделенных денег хватит, чтобы построить три новые станции метро.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в «Метрострое Северной Столицы» начали брать к себе на работу сотрудников, которые ранее работали в обанкротившемся Открытом акционерном обществе «Метрострой».