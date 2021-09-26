Ушёл из жизни бывший игрок «Зенита», тренер Сергей Герасимец

Ушёл из жизни бывший игрок «Зенита», тренер Сергей Герасимец
«Зенит» принес соболезнования родным и близким тренера Сергея Герасимца Фото: пресс-служба ФК «Зенит»

В ночь на воскресенье в возрасте 55 лет скончался Сергей Герасимец. Недавно мужчина отметил юбилей. Он был бывшим игроком команды бело-сине-голубых, выдающимся тренером.

«Зенит» принес соболезнования родным и близким Герасимца. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

Герасимец родился в октябре 1965 года в столице Украины. Играл за киевское «Динамо», минское «Динамо», донецкий «Шахтёр», «Зенит», «Балтику» другие команды. В 1990-ые играл за сборную Белоруссии. В начале нового столетия тренировал «Локомотив», «Томь», петербургское «Динамо»

За «Зенит» он выступал в 1997—1999 годах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что матч «Зенита» с «Крыльями Советов» завершился победой петербуржцев. Игра состоялась в субботу, 25 сентября, на Газпром Арене. Решающий гол петербуржцы забили в пенальти. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.

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Ушёл из жизни бывший игрок «Зенита», тренер Сергей Герасимец
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