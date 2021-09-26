В Бельгии людей старше 65 лет привьют от коронавируса третьей дозой

Для третьей инъекции будут применять только вакцины Moderna и Pfizer. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Для третьей инъекции будут применять только вакцины Moderna и Pfizer. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В Бельгии дали зеленый свет на использование третьей дозы вакцины против ковида для пенсионеров старше 65 лет. Об этом заявили в Минздраве страны.

Так, на межведомственном совете по здравоохранению приняли решение: все бельгийцы от 65 лет получат дополнительную дозу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Для третьей инъекции будут применять только вакцины Moderna и Pfizer. Другие, одобренные в Евросоюзе вакцины применять не будут.