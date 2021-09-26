В Бельгии людей старше 65 лет привьют от коронавируса третьей дозой

В Бельгии людей старше 65 лет привьют от коронавируса третьей дозой
Для третьей инъекции будут применять только вакцины Moderna и Pfizer. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
В Бельгии дали зеленый свет на использование третьей дозы вакцины против ковида для пенсионеров старше 65 лет. Об этом заявили в Минздраве страны.
Так, на межведомственном совете по здравоохранению приняли решение: все бельгийцы от 65 лет получат дополнительную дозу. Об этом сообщает РИА «Новости».
Для третьей инъекции будут применять только вакцины Moderna и Pfizer. Другие, одобренные в Евросоюзе вакцины применять не будут.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 22 498 человек. Об этом стало известно сегодня, 26 сентября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 7 420 913. За вчерашний день жертвами COVID-19 стали 805 жителей страны.
бельгия вакцинация коронавирус пожилые третья прививка


 

Новости партнеров
Ночной трамвай, Беглов в санкционном списке США и повышение пенсий: главное к утру четверга
Ночной трамвай, Беглов в санкционном списке США и повышение пенсий: главное к утру четверга
Какую погоду ожидать в России зимой 2021/2022
Какую погоду ожидать в России зимой 2021/2022
На Конной нашли труп с загипсованной рукой и с татуировкой «Бухара»
На Конной нашли труп с загипсованной рукой и с татуировкой «Бухара»
В СИЗО-1 заключенный задушил полотенцем другого заключенного
В СИЗО-1 заключенный задушил полотенцем другого заключенного
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Бельгии людей старше 65 лет привьют от коронавируса третьей дозой
Велогонка La Strada перекрыла центр Петербурга в воскресенье
Ушёл из жизни бывший игрок «Зенита», тренер Сергей Герасимец
В России за сутки выявили 22,4 тысячи случаев коронавируса
В Ленобласти коронавирусом заразились еще 235 человек
За сутки от коронавируса умерло 56 жителей Петербурга
В Петербурге выявили 2055 новых случаев коронавируса
В аэропорту Пулково 26 сентября задержали пять рейсов