В Бельгии людей старше 65 лет привьют от коронавируса третьей дозой

В Бельгии дали зеленый свет на использование третьей дозы вакцины против ковида для пенсионеров старше 65 лет. Об этом заявили в Минздраве страны.
Так, на межведомственном совете по здравоохранению приняли решение: все бельгийцы от 65 лет получат дополнительную дозу. Об этом сообщает РИА «Новости».
Для третьей инъекции будут применять только вакцины Moderna и Pfizer. Другие, одобренные в Евросоюзе вакцины применять не будут.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 22 498 человек. Об этом стало известно сегодня, 26 сентября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 7 420 913. За вчерашний день жертвами COVID-19 стали 805 жителей страны.