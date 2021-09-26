Умер основатель рок-группы Status Quo Алан Ланкастер

Умер основатель рок-группы Status Quo Алан Ланкастер
Ланкастер скончался 25 сентября в своем доме в Сиднее. Фото: скриншот видео Youtube

Скончался один из основателей британской рок-группы Status Quo, бас-гитарист Алан Ланкастер. Ему было 72 года.

О смерти музыканта сообщила звукозаписывающая компания Barrel and Squidger records. В компании отметили, что для них было честью работать с Ланкастером. Семье и друзьям умершего принесли соболезнования.

Друг музыканта Крейг Беннет уточнил в Facebook, что Ланкастер скончался 25 сентября в своем доме в Сиднее. По словам Беннета, исполнитель страдал от рассеянного склероза.

Музыкант родился 7 февраля 1949 года в Лондоне. Рок-группа Status Quo была основана бас-гитаристом Ланкастером и гитаристом Фрэнсисом Росси в 1962 году. Бас-гитарист выпустил с группой 17 альбомов, четыре из которых возглавили британские чарты. Ланкастер покинул группу в 1985 году.

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