Во время пожара в доме на Сестрорецкой эвакуировали 10 человек

Вечером 26 сентября в Приморском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 21:31 мск. На Сестрорецкой улице,1, загорелась квартира.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, в трехкомнатной отдельной квартире, в комнате площадью 17 квадратных метров обгорела обстановка на площади 1 квадратный метр.

Справиться с огнем удалось в 21:57. С вышележащих этажей эвакуировали десять человек.

Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали три единицы спецтехники и 15 человек личного состава.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петродворцовом районе Петербурга произошло чрезвычайное происшествие — пожар в двухкомнатной квартире.