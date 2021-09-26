Во время пожара в доме на Сестрорецкой эвакуировали 10 человек

Во время пожара в доме на Сестрорецкой эвакуировали 10 человек
Пожар уже ликвидирован. Фото: Baltphoto

Вечером 26 сентября в Приморском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 21:31 мск. На Сестрорецкой улице,1, загорелась квартира.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, в трехкомнатной отдельной квартире, в комнате площадью 17 квадратных метров обгорела обстановка на площади 1 квадратный метр.

Справиться с огнем удалось в 21:57. С вышележащих этажей эвакуировали десять человек.

Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали три единицы спецтехники и 15 человек личного состава.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петродворцовом районе Петербурга произошло чрезвычайное происшествие — пожар в двухкомнатной квартире.

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