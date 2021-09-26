Блогер Эдвард Бил опубликовал первое видео после ДТП в центре Москвы

Блогер Эдвард Бил (настоящее имя Эдуард Биль) опубликовал на YouTube первое видео после резонансного ДТП в центре Москвы с его участием.

В ролике показано, как он посетил Марию Артемову, которая пострадала в этой аварии.

После ДТП женщина впала в кому, перенесла несколько операций. Эдвард Бил оплатил все лечение. Всего пострадавшей поступило 11 млн рублей. После выплаты компенсации защита потерпевшей попросила следствие прекратить уголовное дело в отношении Била. По словам адвоката Андрея Князева, они направили ходатайство о прекращении дела в связи с примирением сторон.

ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце. Блогер за рулем спорткара Audi RS6 вылетел на встречную полосу и врезался в четыре машины.

В аварии пострадала сотрудник аппарата Госдумы Мария Артемова. Она получила тяжелые травмы и переломы и до сих пор остается в больнице. Также пострадал еще один человек.