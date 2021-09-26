Спасатели тушили пожар в подвале «Пятерочки» на проспекте Космонавтов

Спасатели тушили пожар в подвале «Пятерочки» на проспекте Космонавтов
На проспекте Космонавтов, дом 29, корп.7, произошло возгорание в подвальном помещении магазина «Пятерочка». Фото: google.ru/maps

В воскресенье, 26 сентября, в Московском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 23:38 мск. На проспекте Космонавтов, дом 29, корп.7, произошло возгорание в подвальном помещении магазина «Пятерочка».

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, обгорела электрощитовая на площади 1 квадратный метр.

Справиться с огнем удалось в 00:06. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петродворцовом районе Петербурга произошло чрезвычайное происшествие — пожар в двухкомнатной квартире.

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