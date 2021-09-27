Исследование: почти половина россиян готовы переехать в новые города Сибири

Почти половина россиян готова переехать в новые города Сибири, которые предложил построить министр обороны Сергей Шойгу. Банк «Открытие» сделал исследование и предоставил данные, почему же жители России согласны на это.

«Безусловную готовность» переезда на новое место жительство выразили семь процентов опрошенных в среднем по России и 16% сибиряков. Еще 41% готовы сделать этот шаг при определенных условиях, отметили исследователи. При этом половина участников опроса обратили внимание на то, что не хотят жить в этих городах, в Москве, Северной столице и Ленобласти так ответили по 60%, а в самой Сибири — только 32%. Об этом сообщает РИА «Новости».

Чаще всего жители России готовы переселиться в новые сибирские города, если им гарантируют работу и зарплату в два-три раза выше, чем сейчас (29%). 12% респондентов сделают это ради подъемных больше одного миллиона рублей, 11% заинтересованы в комфортных условиях жизни и развитой городской инфраструктуры.