Шойгу перечислил возможные меры по привлечению людей в новые города в Сибири

Министр обороны России Сергей Шойгу поделился, какими мерами можно привлечь людей в новые города в Сибири.

Так, Шойгу считает, что можно создать систему льготных кредитов для приезжающих, сделать «сибирскую» ипотеку, увеличить размер маткапитала, а также создать комфортные условия для бизнеса. Об этом сообщает РБК.

По мнению Шойгу, в Сибири должны измениться условия жизни людей. Города надо строить комфортные, по правилам современной урбанистки. В новых городах не должно быть «грязной промзоны» и пробок.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о плане строительства новых городов в Сибири. Так, промышленный центр с потенциалом роста могут создать между Братском и Красноярском. Шойгу считает, здесь есть все возможности не только для добычи, но и качественной переработки меди и разных редких земельных металлов.