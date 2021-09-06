Шойгу: промышленный центр может быть создан между Братском и Красноярском

Там же могут создать кластер «Алюминиевая долина» для производства продукции высоких переделов по переработке алюминия. Фото: kremlin.ru

Там же могут создать кластер «Алюминиевая долина» для производства продукции высоких переделов по переработке алюминия. Фото: kremlin.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о плане строительства новых городов в Сибири.

Так, промышленный центр с потенциалом роста могут создать между Братском и Красноярском. Шойгу считает, здесь есть все возможности не только для добычи, но и качественной переработки меди и разных редких земельных металлов для производства российской продукции. Об этом сообщает РБК.

Около Лесосибирска могут основать кластер «Лес и строительные материалы». Создание такого производства востребованных пластиков из неликвидного сырья возможно в районе Канска, отметил Шойгу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что министр обороны России Сергей Шойгу уверен, что в Сибири нужно построить около четырех больших городов, которые стали бы экономическими центрами. Надо в Сибири построить три, а лучше пять больших центров научно-промышленных.