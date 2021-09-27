В России изобретен глюкометр, который работает без уколов

Российская организация изобрела устройство, которое может измерять уровень сахара в крови, не делая уколов. Его уже запатентовали в США, Китае и Японии. Совсем скоро он выйдет в продажу.

Глюкометр от «Брейн Бит» имеет специальный сенсор, который нужно приложить к трем пальцам. Его погрешность, составляет 15%, это столько же, сколько у обычного глюкометра. Об этом сообщает «Прайм».

Новое изобретение упростит жизнь больных диабетом, которым приходится постоянно делать уколы пальцев для измерения уровня глюкозы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за недостаточного контроля уровня сахара в крови у человека может начаться диабетический синдром жесткой руки, который также называется диабетической хироартропатией. диабетический синдром жесткой руки является кожным заболеванием. Оно проявляется в виде ограниченной подвижности пальцев.