В Петербурге при странных обстоятельствах умер обитатель «Ночлежки»

В Петербурге обнаружили труп бездомного. Полиции придется еще только предстоит изучить обстоятельства смерти мужчины.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, с многочисленными переломами ног и травмой головы обнаружили труп 45-летнего бомжа и обитателя «Ночлежки».

Ранее, через 112 поступило сообщение о том, что во дворе дома 50 по Лермонтовскому пр. лежит человек. Обратившийся в полицию мужчина рассказал, что слышал глухой удар, поэтому вероятнее всего бездомный упал с высоты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пятилетний ребенок упал в незакрытый и неогороженный люк в Новом Девяткино. Малыш провалился в четырехметровый люк вечером в понедельник, 21 сентября, между жилыми домами на Лесной улице. В результате падения он получил множественные травмы и переломы, его госпитализировали.