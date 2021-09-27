В Петербурге в ближайшие годы планируют обновить более 1200 трамваев и троллейбусов

В ближайшие три года хотят обновить более 550 единиц техники, а до 2026 — ещё более 600 единиц. Фото: пресс-служба Транспортной концессионной компании

В ближайшие три года хотят обновить более 550 единиц техники, а до 2026 — ещё более 600 единиц. Фото: пресс-служба Транспортной концессионной компании

Парк электротранспорта Петербурга ожидают большие обновления.

Первые конкурсы на закупку техники проведут в скором времени. В ближайшие три года хотят обновить более 550 единиц техники, а до 2026 — ещё более 600 единиц. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Так, на закупку трамваев и троллейбусов ГУП «Горэлектротранс» потратит 86,9 млрд рублей. Сейчас в Смольном согласовывают окончательные цифры по финансированию на каждый год.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по статистике в Петербурге число нарушений правил самокатами за все лето значительно уменьшилось: если в июне штрафы получили 3 тысячи человек, то в августе их число уменьшилось до 400. В первый раз арендатору приходит штраф в 500 рублей, при следующих – до 50 тысяч и лишения возможности арендовать электросамокаты.