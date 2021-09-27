В Петербурге уменьшилось число штрафов у электросамокатов

В Петербурге уменьшилось число штрафов у электросамокатов
В первый раз арендатору приходит штраф в 500 рублей. Фото: пресс-служба Whoosh

По статистике в Петербурге число нарушений правил самокатами за все лето значительно уменьшилось: если в июне штрафы получили три тысячи человек, то в августе их число уменьшилось до 400.

В первый раз арендатору приходит штраф в 500 рублей, при следующих – до 50 тысяч и лишения возможности арендовать электросамокаты. Об этом сообщает Комитет по транспорту.

В начале лета между Петербургом и кикшеринговыми организациями заключили договор, включающий рекомендации по безопасной эксплуатации электросамокатов.

В городе каждый день обнаруживают нарушения правил самокатами и направляют данные компаниям для устранения проблем.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что страховщики выяснили, что при ДТП с электросамокатами пешеходы и автомобилисты получают травмы только в шести процентах случаев. В большинстве же случаев (90%) в ДТП пострадавшими становятся сами водители самокатов.

комитет по транспорту новости СПб парковка штрафы электросамокаты


 

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