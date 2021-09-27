Стали известны адреса в Петербурге, где установят камеры контроля скорости

Стали известны адреса в Петербурге, где установят камеры контроля скорости
Цель камер - дисциплинировать водителя, а не содрать с него штраф. Фото: pixabay.com

Смольный назвал адреса, где с 27 по 3 октября начнут свою работу передвижные комплексы фиксации превышения скорости.

Об этом сообщает Комитет по информатизации и связи 27 сентября.

Камеры контроля скорости появятся на аварийно-опасных участках во всех районах Петербурга.

«Вся информация о зафиксированных нарушениях и проезжающем автотранспорте с комплексов фиксации передается в ЦАФАП», — отметили в Комитете.

Места, где стоит установить камеры определяют сотрудники управления ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Адреса работы всех городских комплексов фиксации нарушений ПДД. Фото: пресс-служба комитета по информатизации и связи

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Кантемировском мосту введут ограничения движения до 10 октября.

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