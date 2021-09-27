Петербург получит три млрд рублей на строительство Витебской развязки

Деньги выделят из федерального бюджета.

Санкт-Петербург в скором времени получит три миллиарда рублей из федерального бюджета, которые потратит на строительство Витебской развязки. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщили в Смольного.

Политик пояснил, что реализовать проект важно для развития транспортной инфраструктуры города. С ним солидарен президент России Владимир Путин, который поддержал город в стройке.

Напоминаем, что Витебская развязка – это лишь первый этап создания Широтной магистрали скоростного движения. Она позволит связать между собой Московский и Фрунзенский районы и снизить нагрузку на улично-дорожную сеть за счет перераспределения транспортных потоков, которые идут через центр города.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург в 5 раз увеличит финансирование строительства метро.