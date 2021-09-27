Приговор историку Соколову оставили в силе: расчленитель не добился снижения срока

В понедельник, 27 сентября, Октябрьский районный суд Северной столицы вынес решение по апелляции, поданной экс-доцентом СПбГУ, историком Олегом Соколовым. Расчленитель считает приговор слишком жестоким и надеялся сократить срок.

Правосудие, однако, не впечатлилось доводами осужденного — приговор оставили в силе.

«Приговор Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — заключил судья. Соколов на решение отреагировал эмоционально: «Неужели вам не стыдно», — обратился он к суду.

Таким образом, 63-летний историк проведет 12,5 (точнее, уже 10,5) лет в колонии строгого режима за убийство и незаконное хранение оружия, передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В последнем слове экс-доцент СПбГУ настаивал, что совершил преступление в состоянии аффекта, вызванном «оскорблениями в адрес моих крошек, которых я очень люблю» — речь идет о дочерях Соколова.

Напомним, что сегодняшнее заседание предварялось прениями, которые начались 24 сентября. Историк и его адвокат требовали проведения повторной психологической экспертизы, которая могла бы подтвердить невменяемость экс-доцента на момент убийства Анастасии Ещенко. Кроме того, студентку обвиняли в провокационном поведении, которое могло привести Соколова к вспышке неконтролируемого гнева — девушка, по словам осужденного, оскорбляла его детей.

24-летняя аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко была убита в начале ноября 2019 года. Как выяснили следователи, историк четырежды выстрелил в лицо возлюбленной, а затем пытался задушить её. На следующий день Соколов решил расчленить тело и спрятать улики в Мойке — его квартира находилась неподалеку.

К выполнению своего плана экс-доцент приступил в нетрезвом состоянии, поэтому свалился в реку прямо в момент избавления от останков. Тонущего историка выловили из воды и передали врачам, которые обнаружили в его рюкзаке отрезанные руки. Фрагменты тела несчастной жертвы Соколова собирали в разных местах — в порту, в реке, в рюкзаке и в квартире осужденного.