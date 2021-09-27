На территории «Ленэкспо» появятся жилые дома

В Петербурге комитет по градостроительству и архитектуре выдал большой план участка, расположенного на Большом проспекте Васильевского острова, дома №103.

В Василеостровском районе города территорию «Ленэкспо» подготавливают к застройке. Соответствующее разрешение получено от комитета по градостроительству и архитектуре города.

Возведение жилых домов стартует на Большом проспекте Васильевского острова, дома №103.

В настоящий момент так находится выставочный комплекс «Ленэкспо». Планируется, что на этом месте возведут жилые дома. Задумка может быть не реализована, так как проекту может помешать пандемия коронавируса. Ведь в выставочном комплексе сегодня развернута крупная площадка для лечения ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в «Ленэкспо» за сутки вдвое увеличилось количество пациентов.