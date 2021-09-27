«Теплосеть» заплатит петербурженке, чье авто «погибло» после прорыва трубы

Стоимость автомобиля составляет около миллиона рублей.

Московский районный суд обязал АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» выплатить петербурженке компенсацию после того, как ее автомобиль «погиб» во время прорыва трубы. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Коммунальная авария произошла 29 июля 2020 года на 19 линии В.О. В результате сильно пострадала припаркованная у дома иномарка. Запуск двигателя был невозможен, салон залило водой и песком, а кузов получил серьезные повреждения.

Стоимость машины составляет 900 тысяч рублей. Женщине удалось продать его за 245 тысяч рублей, а также получить выплаты АО «СОГАЗ». Сумма избытков, таким образом, составила 155 тысяч рублей.

«Теплосети» предстоит выплатить 155 тысяч рублей, а также оплатить расходы на эвакуацию автомобиля в размере трех тысяч рублей, расходы на оценку ТС в размере восьми тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что автомобиль снес ограждение и перевернулся в Колпино.