«Вы меня не цените»: пенсионера, убивший жену и пасынка, отправили в тюрьму на 24 года

Мужчина недолюбливал родственников, поэтому взял в руки нож.

Жителя станицы Павловская на Кубани приговорили к 24 годам колонии строгого режима после жестокого убийства родственников. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщили в Следственном комитете.

Инцидент произошёл 25 ноября 2020 года. Мужчина зарезал ножом свою супругу, после чего приехал к дому сына погибшей. Там он выстрелил в руку невестке, после чего отправился к дому второго сына супруги, которого убил. Злоумышленник попытался скрыться, но его остановила полиция. Мужчина угрожал полицейским ружьем.

В ходе разбирательств агрессор признал свою вину. Он пояснил, что решился на преступление из-за того, что его в семье не ценили. Мужчина недолюбливал родственников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец, который убил и выбросил с балкона жену-коуча, отправлен под арест: он признал вину.