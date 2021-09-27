«Вы меня не цените»: пенсионера, убивший жену и пасынка, отправили в тюрьму на 24 года

«Вы меня не цените»: пенсионера, убивший жену и пасынка, отправили в тюрьму на 24 года
Мужчина схватил нож и ружье. Фото: pixabay

Мужчина недолюбливал родственников, поэтому взял в руки нож.

Жителя станицы Павловская на Кубани приговорили к 24 годам колонии строгого режима после жестокого убийства родственников. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщили в Следственном комитете.

Инцидент произошёл 25 ноября 2020 года. Мужчина зарезал ножом свою супругу, после чего приехал к дому сына погибшей. Там он выстрелил в руку невестке, после чего отправился к дому второго сына супруги, которого убил. Злоумышленник попытался скрыться, но его остановила полиция. Мужчина угрожал полицейским ружьем.

В ходе разбирательств агрессор признал свою вину. Он пояснил, что решился на преступление из-за того, что его в семье не ценили. Мужчина недолюбливал родственников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец, который убил и выбросил с балкона жену-коуча, отправлен под арест: он признал вину.

кубань пенсионер тюрьма убийство


 

Новости партнеров
Стало известно, насколько проиндексируют пенсии в следующем году
Стало известно, насколько проиндексируют пенсии в следующем году
В СИЗО-1 заключенный задушил полотенцем другого заключенного
В СИЗО-1 заключенный задушил полотенцем другого заключенного
В Ленобласти на кольцевой автодороге произошло массовое ДТП
В Ленобласти на кольцевой автодороге произошло массовое ДТП
Кардиолог Корневич назвала три основных признака отрыва тромба
Кардиолог Корневич назвала три основных признака отрыва тромба
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцам придется носить маски в метро до 31 октября
На месте выставочного комплекса «Ленэкспо» могут появиться жилой ...
«Вы меня не цените»: пенсионера, убивший жену и пасынка, отправили в тюрьму ...
Росприроднадзор начал проверку из-за нефтяных пятен в Неве у Васильевского ...
Правозащитник Шугалей, не получивший место в ЗакСе, будет и дальше помогать ...
В Ленобласти арестовали жестокого отца, систематически избивавшего троих детей
За неделю в Ленобласти обнаружили тела трех человек, заблудившихся в лесу
Забирает каждого четвертого: смотрите рейтинг самых опасных вершин мира