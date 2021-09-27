В Ленобласти с 1 октября развернут еще 200 коек для ковид-пациентов

В Ленобласти с 1 октября развернут еще 200 коек для ковид-пациентов
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

В Ленобласти с 1 октября приняли решение развернуть дополнительные койки для пациентов, зараженных коронавирусом.

В частности, в Сиверской больнице будет развернуто 200 коек для пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией. По данным на 27 сентября развернуто 1484 койки, из них свободно 241.

В областном комитете по здравоохранению отметили, что места появятся в Сиверском подразделении Гатчинской межрайонной больницы. На данный момент в стационарах находятся 1,2 тысячи человек, а к аппаратам ИВЛ подключены 29 пациентов. В минувшую субботу в больницу угодили 70 человек, а в воскресенье 94.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Суточный прирост заболеваемости составил 2055 зараженных.

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