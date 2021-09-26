В Петербурге выявили 2055 новых случаев коронавируса

В Петербурге выявили 2055 новых случаев коронавируса
В Петербурге растет заболеваемость ковидом. Фото: Unsplash

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Суточный прирост заболеваемости составил 2055 зараженных.

Об этом сегодня, 26 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 613 650 местных жителей. При этом 575 894 заболевших смогли вылечиться от инфекции, в том числе 370 за последние сутки сутки.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте. Лидером стала Москва — 3275 случаев. На третьем месте Московская область — 1215.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при коллективном иммунитете в 80% COVID-19 станет сезонным.

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