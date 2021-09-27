Жители Мурино назвали долгожданное кольцо бесполезным

Жители Мурино назвали долгожданное кольцо бесполезным
Кольцо в Мурино открыли 17 сентября. Фото: Администрация Ленобласти

В сентябре в Мурино запустили движение по кольцу, ставшее последним этапом строительства развязки с КАД.

Однако местные жители жалуются, что с пробками ситуация все равно не изменилась.

Развязку открыли в сентябре этого года. В дорожном комитете Ленобласти заявили, что кольцо должно было ускорить движение транспорта на развязке. Однако, по словам местных жителей в час пик на кольце стали собираться пробки. Кроме того, выросло число ДТП из-за несвоевременного перестроения из полосы в полосу, сообщает Peterburg2.

Также обострился еще один вопрос: пешеходная тропа через гаражи и железнодорожные пути к Гражданскому проспекту. С появлением кольца пешеходы и велосипедисты стали тратить намного больше времени для обхода и объезда, чтобы попасть из Мурино в Петербург.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в социальных сетях возмущенные петербуржцы поделились своей болью и разместили скриншот карты пробок в Мурино и Новом Девяткино с надписью «В Мурино и Девяткино адок. Сидите лучше дома».

кад кольцо мурино


 

Новости партнеров
Ревнивого петербуржца арестовали по обвинению в убийстве жены-блогера, обучавшей подписчиков сексу
Ревнивого петербуржца арестовали по обвинению в убийстве жены-блогера, обучавшей подписчиков сексу
Кардиолог Корневич назвала три основных признака отрыва тромба
Кардиолог Корневич назвала три основных признака отрыва тромба
Нехватка витамина D: симптомы, последствия, лечение
Нехватка витамина D: симптомы, последствия, лечение
Роспотребнадзор: непривитые от COVID-19 станут причиной нового подъема заболеваемости
Роспотребнадзор: непривитые от COVID-19 станут причиной нового подъема заболеваемости
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жители Мурино назвали долгожданное кольцо бесполезным
В Ленобласти с 1 октября развернут еще 200 коек для ковид-пациентов
Байден ревакцинировался от коронавируса
ВОЗ призвала соблюдать мораторий на бустерные дозы вакцин от ковида
В Абхазии утонул турист из России
«С искрами»: мотоциклист «залетел» под автомобиль на ...
На улице Коллонтай маршрутка застряла на трамвайных путях
В России коронавирусом заболели уже более 22,2 млн человек