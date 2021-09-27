Жители Мурино назвали долгожданное кольцо бесполезным

В сентябре в Мурино запустили движение по кольцу, ставшее последним этапом строительства развязки с КАД.

Однако местные жители жалуются, что с пробками ситуация все равно не изменилась.

Развязку открыли в сентябре этого года. В дорожном комитете Ленобласти заявили, что кольцо должно было ускорить движение транспорта на развязке. Однако, по словам местных жителей в час пик на кольце стали собираться пробки. Кроме того, выросло число ДТП из-за несвоевременного перестроения из полосы в полосу, сообщает Peterburg2.

Также обострился еще один вопрос: пешеходная тропа через гаражи и железнодорожные пути к Гражданскому проспекту. С появлением кольца пешеходы и велосипедисты стали тратить намного больше времени для обхода и объезда, чтобы попасть из Мурино в Петербург.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в социальных сетях возмущенные петербуржцы поделились своей болью и разместили скриншот карты пробок в Мурино и Новом Девяткино с надписью «В Мурино и Девяткино адок. Сидите лучше дома».