Люди стоят в пробках на выезде из Мурино и Новое Девяткино

В городе стоит не только центр, но выезды из поселков. Фото: скрин группа "Неизданное | Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

В городе стоит не только центр, но выезды из поселков. Фото: скрин группа "Неизданное | Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

Утренние пробки в Петербурге не перестают удивлять петербуржцев. Заторы на дорогах оцениваются в шесть баллов. В городе стоит не только центр, но выезды из поселков.

В социальных сетях возмущенные петербуржцы поделились своей болью и разместили скриншот карты пробок в Мурино и Новом Девяткино с надписью «В Мурино и Девяткино адок. Сидите лучше дома». Об этом сообщает группа «Неизданное | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Да ладно, раньше так каждый день было», — пишут пользователи в соцсети.

По картам сервиса «Яндекс. Пробки» видно, что красными линиями отмечены улицы Центральная, Заречная и Главная. По ним тянется пробка от Нового Девяткино до КАД.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утро понедельника для петербуржцев началось с 5-балльных пробок. «Красные» участки замечены на набережной реки Фонтанки, на Невском проспекте, на Садовой улице, на Боровой улице.