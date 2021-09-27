Люди стоят в пробках на выезде из Мурино и Новое Девяткино

Люди стоят в пробках на выезде из Мурино и Новое Девяткино
В городе стоит не только центр, но выезды из поселков. Фото: скрин группа "Неизданное | Санкт-Петербург" "ВКонтакте". 

Утренние пробки в Петербурге не перестают удивлять петербуржцев. Заторы на дорогах оцениваются в шесть баллов. В городе стоит не только центр, но выезды из поселков.

В социальных сетях возмущенные петербуржцы поделились своей болью и разместили скриншот карты пробок в Мурино и Новом Девяткино с надписью «В Мурино и Девяткино адок. Сидите лучше дома». Об этом сообщает группа «Неизданное | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Да ладно, раньше так каждый день было», — пишут пользователи в соцсети.

По картам сервиса «Яндекс. Пробки» видно, что красными линиями отмечены улицы Центральная, Заречная и Главная. По ним тянется пробка от Нового Девяткино до КАД.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утро понедельника для петербуржцев началось с 5-балльных пробок. «Красные» участки замечены на набережной реки Фонтанки, на Невском проспекте, на Садовой улице, на Боровой улице.

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