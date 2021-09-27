Утро понедельника для петербуржцев началось с 5-балльных пробок

Утро понедельника для петербуржцев началось с 5-балльных пробок
В Петербурге с утра заторы. Фото: "Яндекс. пробки"

В Петербурге с утра на дорогах образовались пробки. В понедельник, утром, 27 сентября, появились заторы, которые достигли пяти баллов. В городе час пик, горожане едут на работу.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 08:30, в городе пятибалльные пробки. Движение на дорогах затруднено.

«Красные» участки замечены на набережной реки Фонтанки, на Невском проспекте, на Садовой улице, на Боровой улице, на Московском проспекте, на Витебском проспекте, на Пироговской набережной, на Выборгской набережной, на улице Академика Лебедева, на Гренадерском мосту, на Каменноостровском проспекте, на набережной Черной речки, на Приморском проспекте, на Коломенском проспекте, на Троицком мосту, на набережной Кутузова, на Кантемировской улице.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в тоннеле дамбы Петербурга ограничат движение.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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