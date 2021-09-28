Жители Красногвардейского и Московского районов остались без света

На отсутствие электричества изначально пожаловались петербуржцы в Красногвардейском районе города.

Также, света не было в домах на улице Стахановцев, на Новочеркасском и Заневском проспектах. Перестали работать некоторые уличные фонари и светофоры.

Прошло время и с подобные проблемы появились и в Московском районе города. На проспекте Космонавтов свет пропал примерно в 21:00.

В пресс-службе «Ленэнерго» сообщили, что все случилось из-за технологического нарушения. В организации отметили, что аварийные бригады устранили проблему в обоих районах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Дагестане ливни размыли дороги и обесточили дома. Туда, где произошло стихийное бедствие, были направлены сотрудники регионального МЧС. В главном управлении ведомства развернули оперативный штаб.