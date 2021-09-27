Губернатор Петербурга оставил байкеров без мотопарада

Петербург остался в этом году без традиционного закрытия мотосезона. Это мероприятие каждый год проходит на Дворцовой площади.

В Смольном заявили, что для его организации слишком поздно были поданы документы. При этом закрытие сезона аквабайков прошло благополучно.

Спецпредставитель Беглова Григорий Путинцев пояснил, что документы были поданы в Комитет по физической культуре и спорту за три дня до начала мероприятия вместо положенных пяти, сообщает «Мойка78». В управлении ГИБДД отметили, что заявку на проведение мотопарада даже не поступала. Пользователи Сети обсуждают сложившуюся ситуацию и ищут виноватых.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице не разрешили провести мотопарад в честь закрытия мотосезона. Сегодня его планировали на Невском проспекте.