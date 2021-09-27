В Гидрометцентре рассказали, что ожидает россиян вместо бабьего лета

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился неутешительным прогнозом. По его словам, надеяться на возвращение бабьего лета в этом году россиянам не стоит.

«Должна быть настолько тёплая погода, чтобы можно было выйти без головного убора, без куртки. Бабье лето — это 17—19 градусов, конечно, никаких признаков такого тепла нет», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что длительность бабьего лета в этом году в России оказалась редчайшей — оно продолжилось практически до середины октября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в понедельник в Петербурге воздух прогреется до +14 градусов. Погода будет преимущественно без осадков.