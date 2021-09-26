В понедельник в Петербурге воздух прогреется до +14 градусов

Новая неделя в Петербурге начнется с теплой и сухой погоды. Синоптики обещают, что день пройдет без дождей.

Об этом говорится в прогнозе «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». В понедельник, 26 сентября, погода будет преимущественно без осадков. Ветер днем будет северо-восточным, он будет изменяться от слабого до умеренного.

Столбики термометров в ночь на понедельник покажут от +5 до +7 градусов. Днем воздух в Северной столице прогреется до +12…+14 градусов.

Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптики спрогнозировали самый холодный сентябрь в XXI веке. Однако анализ погоды с начала 2021 года в целом указывает на то, что этот год возможно войдет в топ-5 самых теплых лет XXI века.