СКА уступил «Витязю» в серии буллитов

СКА уступил «Витязю» в серии буллитов
Матч прошел в Подольске и закончился со счётом 6:5 в пользу хозяев. Фото: ska.ru

«Витязь» по буллитам одержал победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Матч прошел в Подольске и закончился со счётом 6:5 в пользу хозяев.

В составе «Витязя» шайбы забросили Нико Оямяки, Михаил Смолин и Даниэль Одетт и Микс Индрашис. У СКА отличились Йоонас Кемппайнен, Антон Бурдасов, Линден Вей, Владислав Цицюра и Кирилл Марченко.

Следующий матч состоится 29 сентября в Ледовом дворце. СКА сыграет с «Трактором». Начало матча – в 19:30.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СКА обыграл «Динамо» и вышел вперед в серии. Среди петербуржцев голами отличились Василий Подклзин, Антон Бурдасов и Владислав Каменев.

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