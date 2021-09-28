В России за сутки коронавирусом заразились 21 559 человек

В России за сутки коронавирусом заразились 21 559 человек
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 21 559 человек.

Об этом стало известно сегодня, 28 сентября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 7 464 708 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 852 случаях, за все время пандемии скончались 205 531 пациент с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 17 368 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минздрав России одобрил начало клинических испытаний новой вакцины против COVID-19 «Бетувакс-КоВ-2».

коронавирусная пандемия опештаб Россия


 

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