Минздрав одобрил начало клинических испытаний новой вакцины от COVID

Минздрав одобрил начало клинических испытаний новой вакцины от COVID
Первый и второй этап испытаний проведут с привлечением 170 пациентов. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Минздрав России одобрил начало клинических испытаний новой вакцины против COVID-19 «Бетувакс-КоВ-2».

Препарат был разработан компанией «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ). Вакцина представляет собой рекомбинантный препарат на основе сферических частиц с поверхностным белком коронавируса.

Как сообщил ТАСС, по мнению разработчиков вакцины, ее можно будет использовать для вакцинации групп риска и ревакцинации. В ходе доклинических исследований препарат показал безопасность и высокую эффективность у животных.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия поддерживает взаимное признание странами вакцин от COVID.

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